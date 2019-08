Un couple était présenté vendredi en comparution immédiate mais pas du tout pour la même affaire. La jeune épouse pour défaut de permis de conduire et délit de fuite, et son mari pour trafic d’ice.

« Ce n’est pas courant d’être dans une telle configuration » a déclaré le président du tribunal Nicolas Léger après avoir appelé Diane Poroi à la barre, puisque son mari, Gustave Teinaore était également présent dans le cadre d’une comparution immédiate, mais pas pour le même motif.

Diane Poroi l’épouse comparaissait, pour conduite d’un véhicule sans permis, et « refus d’obtempérer exposant autrui à un risque de mort ou d’infirmité ». Le président du tribunal a rappelé qu’elle était déjà sous le coup d’un mandat de dépôt pour complicité de trafic de faux billets et déjà condamnée à 3 ans de prison dont un avec sursis. Le juge a d’ailleurs rappelé que lors de son transfert à Nu’utania, alors qu’elle était enceinte, la jeune femme avait fait un malaise, et son mandat de dépôt avait donc été suspendu.

Seulement voilà, mercredi dernier, une course poursuite dans le quartier de la Mission s’engage avec les muto’i de la DSP. Diane Poroi tente de les semer, car elle ne porte pas sa ceinture de sécurité et surtout, elle n’est toujours pas en possession de son permis de conduire alors qu’elle a déjà été condamné à 9 reprises pour la même infraction et qu’elle est donc en état de récidive. La jeune femme n’a rien trouvé de mieux que de tout nier devant le tribunal, affirmant même que « c’est une vengeance des policiers », qu’elle roulait avec sa ceinture, qu’elle n’avait pas vu les policiers, pas entendu les sirènes et qu’elle ne s’était pas rendue compte qu’elle était poursuivie…. Suite à quoi, le tribunal l’a condamnée à six mois de prison ferme, avec exécution de son mandat de dépôt relatif à son affaire de faux billets.

Son mari alors présent dans la salle et en pleurs a crié « Laissez moi porter sa peine, on a des enfants ».

Gustave Teinaore 37 ans a passé 20 ans en prison.

De son côté, Gustave Teinaore, 37 ans, l’époux de Diane Poroi, est très connu des services judiciaires pour vols, effractions, violences, défaut de permis de conduire. Il est titulaire d’un casier judiciaire de 3 pages et déjà condamné notamment aux assises à huit ans de prison pour viol et évasions. Vendredi il était lui aussi présenté en comparution immédiate, cette fois pour usage, détention, acquisition et transport d’ice. En liberté conditionnelle suite à la naissance de leur enfant, conçu en détention, Gustave Teinaore a été arrêté à Papeete le 11 août dernier par la Brigade anti criminalité (BAC) en possession de 28 sachets d’ice et 500.000 Fcfp en espèces dissimulés dans son caleçon.

« Depuis vos 17 ans, vous avez passé près 20 ans en prison quasiment sans discontinuer », s’est exclamé le président du tribunal à la simple mention des condamnations inscrites au casier judiciaire, l’intéressé a déclaré « Je le regrette. J’avais la vie devant moi ».

Placé en détention provisoire en attendant sa prochaine audience le 9 septembre prochain, Gustave Teinaore a demandé un délai pour préparer sa défense.