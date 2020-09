Trois nouveaux décès liés à l’épidémie de covid-19 en Polynésie

Le gouvernement a annoncé ce lundi soir trois nouveaux décès liés au covid-19. Il s’agit de deux hommes et une femme, tous âgés, qui présentaient des facteurs de risque importants. Au total, la Polynésie déplore 5 morts liés à la pandémie.

Le premier patient, âgé de 77 ans, avait été admis à l’hôpital de Taaone le 11 septembre dernier, a précisé le Pays dans un communiqué. Il présentait « de multiples comorbidités », ce qui peut correspondre, par exemple, à des troubles cardio-vasculaires ou pulmonaires, du diabète ou de l’obésité. Une autre personne, âgée de 79 ans, avait été admise trois jours plus tard aux urgences du CHPF. « Prise en charge en filière classique, elle a présenté des symptômes évocateurs du covid durant son hospitalisation », écrit la présidence. Enfin, « une troisième personne, une dame âgée, est également décédée ». En début de soirée, Polynésie La 1ère avait annoncé qu’un de ces matahiapo résidait à Arue et un autre à Punaauia.

Deux personnes âgées, un couple résidant dans le quartier de Vaitavatava à Papeete, étaient déjà décédées à l’hôpital, les 10 et 11 septembre, après avoir été testées positifs au coronavirus. Là aussi, ils présentaient d’autres maladies et facteurs de risques importants.

« Dans le contexte de la pandémie de covid, il est plus que jamais indispensable de respecter les gestes barrières, notamment pour les personnes âgées atteintes d’autres pathologies, a précisé le gouvernement. Le président Édouard Fritch et l’ensemble du gouvernement apportent tout leur soutien à la famille et aux proches de ces trois personnes ».