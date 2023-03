Troisième rendez-vous pour les jeunes artisans créateurs

Rencontrer, encourager, valoriser les nouveaux talents du pays. C’est l’objectif de ce salon des jeunes artisans créateurs qui aura lieu du 22 au 25 mars au Hilton de Faa’a. Un évènement organisé par le service de l’Artisanat et parrainé par Heremoana Buchin, Iaera Tefaafana, Tehina Manutahi et Rava Ray.

Ils seront 17 a présenter, dans les salons du Hilton Tahiti, leurs créations qui, de la bijouterie à la vannerie en passant par la sculpture – gravure et le travail du tissu, « réinventent la tradition ». Ce sera d’ailleurs le thème du concours de cette troisième édition du salon, au terme duquel un jury de spécialistes – les parrains et partenaires de l’évènement – remettra, le samedi 25 mars, le prix du « Meilleur jeune artisan créateur 2023 ». Deux autres espoirs de l’artisanat seront distingués, avec à la clé des masters class, des immersions en atelier, et 450 000 francs de dotation financière. L’objectif du Salon des jeunes créateurs reste le même : valoriser les talents émergents en même temps que la transmission des savoir-faire traditionnels, et créer une « communauté » de jeunes autour de cette « voie noble » qu’est l’artisanat.

Du 22 au 25 mars, et lors de la nocturne du vendredi 24 mars, les visiteurs pourront bien sûr, gratuitement, découvrir l’exposition-vente, mais aussi s’inscrire, via la page Facebook du Service de l’Artisanat ou l’adresse mail dé[email protected], à des ateliers d’initiation. Le public pourra aussi voter pour sa création préférée.

Avec communiqué