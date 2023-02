Ukraine : un concours de logos anti-guerre organisé au fenua

Pour commémorer le premier anniversaire de l’invasion de l’Ukraine, un petit groupe de Russes opposés au conflit, d’Ukrainiens et de Polynésiens prévoit un rassemblement samedi à Tarahoi, et lance un vote pour désigner le plus beau logo anti-guerre « made in fenua ».

Les gestes sont symboliques, mais tiennent à cœur aux organisateurs qui, à presque 20 000 kilomètres de distance, veulent faire savoir à ceux qui vivent la guerre au quotidien que la Polynésie pense à eux. La petite communauté ukrainienne et russe au fenua réaffirme son unité par-delà les frontières et les dirigeants. L’an dernier, ils avaient organisé un rassemblement, un récital de chansons ukrainiennes, et une collecte. Pour marquer le premier anniversaire du conflit, ils se réuniront samedi matin de 10 heures à midi place Tarahoi. Ceux qui veulent venir avec une banderole ou un panneau de leur cru sont les bienvenus.

Mais ils organisent aussi un concours de logos anti-guerre : les internautes polynésiens sont invités à voter pour le graphisme qui selon eux représentent le mieux la solidarité polynésienne avec les victimes de la guerre. Pour voter, il suffit de se rendre ici.

Une cagnotte pour récolter des fonds qui seront envoyés en Ukraine a été réactualisée : ceux qui le souhaitent peuvent également y faire un don.