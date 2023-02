La signature électronique : une conférence gratuite pour tout comprendre

La signature électronique a valeur légale en Polynésie depuis 2020, mais reste encore méconnue et peu utilisée. Le Clusir (Club de la sécurité de l’information régional Tahiti) organise mardi 28 février une conférence gratuite pour y voir plus clair.

Une signature électronique est un procédé basé sur des algorithmes complexes et des certificats, utilisée pour garantir l’intégrité d’un document/message et l’identité de son expéditeur ou signataire. De plus en plus répandue dans notre quotidien, elle interroge sur la dématérialisation des parcours d’authentification de l’individu et la sécurité informatique du procédé, explique Jean-Pierre Claude, président du Clusir, une association loi 1901 dont l’une des missions est la sensibilisation du public à la protection des données personnelles.

Cette conférence gratuite et inédite, donnée par plusieurs professionnels, notamment un avocat et un responsable de la Banque de Tahiti, est accessible au grand public. Elle permettra de (re) définir le sujet, comprendre le processus, contextualiser son application avec le cadre réglementaire polynésien, identifier les différents niveaux de signature et ses enjeux. L’occasion de partager des cas d’usages et d’interagir avec les questions des utilisateurs directs.