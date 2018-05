Un an de prison ferme pour des coups de couteau à son oncle

Un jeune homme de 28 ans a été écopé, lundi après-midi, de deux ans de prison dont un an avec sursis pour avoir donné deux coups de couteau à son oncle lors d’une bagarre sur fond d’alcool.

Lundi après-midi, un jeune homme de 28 ans, originaire de Faa’a, a été jugé en comparution immédiate après avoir donné deux coups de couteau à son oncle, provoquant ainsi une ITT de 15 jours. Vendredi soir, le prévenu et son oncle avaient consommé de la bière et du paka ensemble dans leur quartier situé à l’arrière du Croissant d’Or à Faa’a. L’alcool aidant, l’oncle avait estimé que son neveu le provoquait et lui avait alors asséné quatre coups de tête. La bagarre avait continué et le prévenu avait de nouveau reçu une dizaine de coups de poing au visage avant que son oncle ne le laisse partir. Le jeune homme était ensuite revenu armer d’un couteau de 20 centimètres et avait touché son oncle au visage, tout proche de la carotide, et au thorax. Transporté par les pompiers, l’oncle a été opéré au CHPF du Taaone et s’est vu prescrire 15 jours d’ITT.

A la barre du tribunal, lundi après-midi, le prévenu a expliqué s’être muni du couteau « pour faire peur » à son oncle « plus fort ». « Vu qu’il m’avait cassé au début alors je voulais lui faire quelque chose de mal aussi à lui » s’est justifié le jeune homme avant de se repentir « c’est mal je n’aurais pas du faire ça, en arriver là, je demande pardon à la victime ».

Au vue de la gravité des faits mais aussi de l’attitude de la victime, le tribunal a condamné le jeune homme a deux ans de prison dont un an avec sursis. Le prévenu a été conduit à Nuutania lundi après-midi pour purger sa peine.