Un arbre déraciné par les fortes pluies à Faa’a

L’archipel de la Société est en vigilance orange pour les fortes pluies, le vent et l’orage. A Faa’a, les intempéries ont déraciné un arbre dans le quartier Amiot.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les conditions météorologiques se sont rapidement dégradées. Pluies et vents se sont abattus sur l’archipel de la Société. Les intempéries n’ont pas causé d’important dégât comme l’année dernière. Mais un incident reste tout de même à noter. A Faa’a, vers deux heures du matin, un arbre d’une propriété privée s’est déraciné dans le quartier Amiot à Auae. Heureusement plus de peur que de mal puisque les dégâts ne sont que matériel dans le jardin. L’occasion pour la commune de Faa’a de rappeler à ses administrés d’observer la plus grand prudence. En cas de besoin, les habitants de Faa’a peuvent joindre la police municipale au 40 50 22 00 ou le service Secours et Incendie au 18.