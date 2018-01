3 134 jouets contrefaits saisis par la douane en fin d’année

3 134 c’est le nombre exact de contrefaçon de jouets saisis entre octobre et décembre par le douane en Polynésie. Des jouets importés majoritairement de Chine pour les fêtes de fin d’année.

La direction régionale des douanes en Polynésie a communiqué vendredi sur les opérations menées en matière de lutte contre la contrefaçon. Ainsi sur le dernier trimestre 2017, ce sont 3 134 contrefaçons de jouets de grandes marques qui ont été saisies. En octobre d’abord, lors du contrôle d’un conteneur, la douane a saisi 2 632 imitations de poupées de marques nord-américaines. La valeur déclarée à la douane était de 298 719 Fcfp contre une valeur authentique des produits de 7,2 millions de Fcfp. La douane a contacté la marque qui a confirmé qu’il s’agissait bien de contrefaçons. La marchandise a été saisie et l’opérateur a dû s’acquitter d’une amende. En novembre ensuite c’est dans un entrepôt d’importateur que 418 jouets et 44 valisettes contrefaits ont été découverts. La valeur déclarée était de 259 211 Fcfp contre une valeur authentique de 1,6 millions de Fcfp. Dans ce cas également, la marque a confirmé qu’il s’agissait de copies et l’importateur a dû payer une amende. L’ensemble des jouets saisis vont être prochainement détruits.