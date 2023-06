Un cadeau pour chaque maman au Salon de la Fête des mères

Plus que trois jours avant la Fête des mères, et le Salon du même nom qui a ouvert ses portes ce matin propose des centaines d’idées de cadeaux. Une vitrine de l’artisanat d’art, un « salon chic » tel que l’a voulu son organisatrice Fauura Bouteau, qui milite aussi pour proposer aux artisans des formations en gestion d’entreprise.

Le 13e salon de la Fête des mères s’est ouvert ce matin dans les salons de l’hôtel Hilton de Faa’a. Organisé par Fauura Bouteau et son association Artisanat d’art, il regroupe tout ce qui pourra faire plaisir à nos mamans. À commencer par la bijouterie, avec beaucoup de pièces uniques qui représentent le mélange de savoir-faire traditionnel et d’innovation que veut promouvoir l’association. Une exigence que l’on retrouve dans la mode, les cosmétiques, les objets que présentent, jusqu’à dimanche, une cinquantaine d’exposants.

Dans son discours, Fauura Bouteau a insisté sur la nécessité de faire monter en gamme l’artisanat local, et de former les artisans patentés à l’accueil de la clientèle et à la gestion d’entreprise. « Pour attirer du monde, c’est ça que je veux, un salon chic. » Si son association donne évidemment des conseils aux artisans, Fauura souhaite aussi que la CCISM s’adresse à ce secteur de notre économie.

Aux côtés de Vaiana Giraud du Service de l’artisanat et du président de la CCISM Stéphane Chin Loy, la vice-présidente Éliane Tevahitua inaugurait ainsi sa première exposition en tant que ministre de l’Artisanat. Elle a salué le parcours de Fauura Bouteau :

Éliane Tevahitua a été sensible au discours de Mama Fauura qui veut aider les artisans à se professionnaliser, en leur donnant accès à des formations pour mieux maîtriser la gestion de leurs petites entreprises : « Il faut solutionner ces problèmes de découragement, de fin de patente que rencontrent les artisans. » La ministre dit être en de recruter au sein de son cabinet une femme qui a connu ces problématiques.