Un chasseur sous-marin décède à Hiti’a o te ra

Un chasseur sous-marin est décédé dans la nuit de lundi à mardi à Hiti’a o te ra a annoncé mardi matin le JRCC chargé de coordonner son secours. Il s’agit du deuxième décès de pêcheur sous-marin depuis le début de l’année, et en moins d’une semaine.

A 1h45 dans la nuit de lundi à mardi, la gendarmerie de Tiarei a été alertée par des témoins qu’un chasseur sous-marin était en difficulté au large du trou du souffleur à Hiti’a o te ra. Les gendarmes ont immédiatement avertit le JRCC pour mettre en place un dispositif de sauvetage avec le SAMU, les pompiers et la gendarmerie. Une ambulance et une patrouille de gendarmerie sont immédiatement envoyées sur les lieux, avec l’appui d’un moyen nautique des pompiers de Mahina. Malgré un retour à terre et une prise en charge rapide par les secouristes, le chasseur est décédé vers 2h30.

Depuis le début de l’année, deux chasseurs sous-marins sont morts et un autre a disparu. Le JRCC rappelle donc de ne jamais partir chasser seul, éviter les créneaux de nuit, informer sa famille de ses intensions et des modalités pour déclencher les secours, être conscient de ses capacités physiques, et appeler le JRCC au 16 ou par VHF au canal 16 en cas d’urgence.