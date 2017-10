Un double salon Habitat et Nautica au Maeva Beach

La 12ème édition du salon Habitat ouvre ses portes jeudi matin au Parc Expo Maeva Beach de Punaauia. Aménagement, construction, décorations de maisons, tous les plus grands exposants de Tahiti sont représentés. Nouveauté cette année, le salon Nautica profite de l’occasion, et surtout de la présence des trois banques locales pour exposer au même moment motos, bateaux et autres activités liées au monde maritime.

L’avantage d’un tel événement est la présence conjointe des constructeurs, des banques et des assurances en un seul et même lieu. Il est ainsi possible de réaliser l’ensemble de sa transaction sans parcourir tout Papeete pour signer les contrats. Sans compter que le gouvernement souhaite renforcer l’aide à l’accès à la propriété des ménages les plus modestes. Le conseil des ministres a transmis à l’assemblée une proposition de rehaussement du plafond d’aide alloué par l’État de 2 à 4 millions de Fcfp selon la composition des ménages et des revenus. Parallèlement, ce dispositif devrait être étendu aux travaux de rénovation à hauteur de 2 millions de Fcfp. Le salon ne s’adresse pas seulement aux futurs acheteurs mais également aux visiteurs déjà propriétaires souhaitant rénover leur habitation.

L’éco-responsabilité privilégiée

Le salon Habitat permet au-delà de l’achat d’une habitation l’acquisition de l’ensemble du mobilier de maison. Jardin, piscine, panneaux solaires, terrasse, matelas ameublement, tout ce qu’une maison nécessite peut s’acheter sur place. Les plus audacieux pourront même acquérir un garage solaire électrique. L’éco-responsabilité est encore une fois privilégiée, pour réaliser des économies énergétiques et développer les énergies renouvelables.

Le choix du Parc expo Maeva Beach n’est pas anodin. Il permet aux exposants et aux organisateurs de bénéficier de davantage d’espace que la place To’ata, où s’est tenu le dernier salon Habitat. C’est un espace familial où les visiteurs peuvent passer une partie ou l’intégralité de la journée en famille. Il permet par ailleurs au salon Nautica de bénéficier d’un point de mouillage pour les bateaux exposés. Au total, près de 2500m² sont disponibles pour satisfaire la centaine d’exposants présents.

Grâce à la présence du salon Nautica, des baptêmes de plongée seront proposés et une démonstration de sauvetage en mer par l’armée sera réalisée samedi matin. Entre 10 000 et 15 000 personnes sont attendues quotidiennement jusqu’à dimanche en espérant une météo clémente. L’activité du salon sera retransmise en live toute la journée sur Radio 1 et Tiare FM.