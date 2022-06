Un exercice de secours en mer à bord du Tuhaa Pae IV

Le Haut-commissariat et les forces armées organisaient ce mardi un exercice Orsec maritime au large de Faa’a. Il s’agissait de simuler un incendie sur le Tuhaa Pae IV, entrainant des blessés, des décès, et une avarie totale de la goélette. L’occasion pour les secours, de la Marine nationale au SMUR de s’entrainer à gérer une crise maritime.

Une goélette, un incendie dans la salle des machines, 40 personnes à bord, dont une dizaine de blessés et au moins un marin décédé. Voilà le scénario de l’exercice Orsec (Organisation de la Réponse de Sécurité Civile) maritime qui a eu lieu ce mardi au large de Faa’a. C’est goélette Tuhaa Pae IV de la Société de Navigation des Australes qui a servi de théâtre à cette mise en scène et les stagiaires du Centre des Métiers de la Mer qui ont joué l’équipage et les victimes. Côté secours c‘est le JRCC, qui coordonne l’opération, mais tous les services, depuis la protection civile jusqu’à la DPAM en passant par Météo France ou la gendarmerie ont été mobilisés. « L’hélicoptère Dauphin de la Marine nationale a hélitreuillé sur le navire deux équipes médicales du SMUR afin de prendre en charge les victimes fictives et de préparer l’évacuation vers l’hôpital des blessés les plus graves, écrit le Haut-commissariat. Une équipe d’évaluation et d’intervention de la Marine nationale a été mobilisée pour une expertise fictive de l’état du navire en mer et l’appui au remorquage du Tuhaa Pae IV par le remorqueur portuaire côtier Maroa« . L’exercice s’est terminé en début d’après-midi. Un retour d’expérience sur la gestion de cette « crise maritime de grande ampleur » doit être dressé dans les prochains jours.