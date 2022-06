Un avion contraint d’amerrir d’urgence sur le récif à Punaauia

Ce mardi matin, un Cessna 206 à été obligé de se poser en urgence sur le platier du Pk 17 à Punaauia, suite à un problème moteur. Les deux personnes à bord ont été secourues.

Vers 7h50, un avion Cessna 206 utilisé pour le largage de parachutistes a dû effectuer un amerrissage d’urgence sur le récif à Punaauia suite à une panne moteur, a indiqué le Haut-Commissariat sur Facebook. Malgré le retournement de l’appareil, les deux pilotes à bord sont sains et sauf. L’un souffre d’une blessure légère à la main.

Tous deux ont été hélitreuillés à PK 15 et pris en charge par le SMUR. Les sapeurs pompiers de Punaauia, les mutoi de Punaauia et la gendarmerie étaient présents pour leur porter assistance. Ils ont été transportés à l’hôpital du Taaone pour analyses. La brigade de gendarmerie des transports aériens (BGTA) a ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de l’accident.