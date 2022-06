Vahinaura Fauura, candidate n°1 à Miss Tahiti : « C’est un honneur de représenter les Marquises »

Vaihinaura Fauura est originaire de Fatu hiva, aux Marquises, et de Kaukura aux Tuamotu, mais vit à Papeete. La candidate numéro 1 à l’élection Miss Tahiti a été élue Marquises en avril dernier et veut porter haut les couleurs son archipel, au fenua et même au-delà.

Elle a fait ses débuts sur les scènes des concours de beauté cette année et a remporté la couronne de Miss Marquises : Vaihinaura Fauura est la candidate numéro 1 à l’élection Miss Tahiti 2022. Elle est assistante administrative et travail également dans une société d’événementiel. C’est « en voyant l’engouement des personnes qui l’ont soutenue » pour l’élection de Miss Marquises qu’elle a décidé de tenter l’aventure Miss Tahiti. Elle se dit fière de pouvoir représenter Te Fenua Enata. Chose qu’elle fait au quotidien, au sein d’un groupe de danse marquisienne à Tahiti : « c’est devenu une vraie passion depuis quelques mois ». Pour elle, l’essentiel est de s’amuser au maximum et de devenir « meilleure » au cours de cette élection.

L'élection aura lieu le 24 juin à la mairie de Papeete à partir de 18 heures.

