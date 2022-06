Des bijoux spécial hommes à la Tahiti Fashion Week

La 8ème édition de la Tahiti Fashion Week accueille cette année 23 nouveaux créateurs. Parmi eux, Garry Baton qui va présenter ses collections de bijoux spécial hommes.

Garry Baton a lancé sa marque Moana Pearl en juin 2017. Des bijoux en perles et cuir naturel mais aussi en cordage et or massif, conçus pour les hommes. Une passion jusque-là enfouie mais qu’il a voulu développer lors de son arrivée en Polynésie il y a dix ans. C’est ici que Garry a tout appris et a laissé libre cours à son imagination à travers des créations atypiques.

Il a déjà lancé deux collections de bijoux « Maohi et Grand Bleu « et aimerait se lancer à l’international. Participer à la Tahiti Fashion Week représente pour lui, une véritable vitrine. Pour l’occasion, Garry a dessiné des bijoux masculins « tendances » qui seront portés aussi bien par les mannequins hommes que par les mannequins femmes lors des défilés de mode.

La Tahiti Fashion Week aura lieu du 8 au 10 juin. Les billets sont en vente sur ticketpacific.pf, dans les magasins Carrefour de Tahiti, et à Radio 1/Tiare FM à Fare Ute.

Pour découvrir les créations de Garry Baton, rendez-vous sur sa page Facebook moanapearltahiti ou Instagram.