Un homme disparu en mer entre Raroia et Takume

Le superyacht du co-fondateur de Google a participé aux recherches Le Dragonfly est le yacht de Sergei Brin, co-fondateur de Google. Il avait fait escale à Papeete du 25 septembre au 10 octobre, et se dirige actuellement vers Panama, selon les données satellitaires du site Marine Traffic. Long de 73 mètres, le Dragonfly a été construit en 2009 et acheté par le milliardaire de la tech en 2011. Il est considéré comme l’un des superyachts les plus rapides du monde. Non disponible à la location, il peut accueillir 14 invités et 16 membres d’équipage. Depuis 2020, le superyacht passe beaucoup de temps dans le Pacifique, de Fidji à l’Indonésie en passant par la Gold Coast australienne. Depuis le cyclone Pam qui avait dévasté le Vanuatu en 2015, Sergei Brin fait parfois de son yacht un outil humanitaire. Le bateau, alors à proximité – sans son propriétaire mais avec un médecin et 5 infirmiers à bord – avait convoyé vers Vanuatu 62 tonnes d’eau potable, soigné 250 personnes, pris part à 3 évacuations sanitaires et contribué à construire des abris dans plusieurs villages. Depuis, Sergei Brin a créé « Global Support and Development », une organisation caritative qui compte 20 employés à plein temps, dont un quart serait issu des forces spéciales. La plupart ont une formation médicale. GSD dispose également d’une centaine de sous-traitants. La milice humanitaire de Sergei Brin est intervenue à nouveau au Vanuatu après l’éruption volcanique de 2018, et dans plusieurs îles des Caraïbes après les cyclones Matthew en 2016, Irma en 2017 et Dorian en 2019, et au Guatemala en 2020. GSD est en train de remettre à neuf un vaisseau d’approvisionnement qui sera utilisé pour intervenir sur les théâtres de catastrophes naturels.