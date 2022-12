Un homme meurt lors d’une session de rame

Un homme d’une trentaine d’années est décédé après le chavirage du va’a V6 sur lequel il ramait.

Une homme a perdu la vie ce mercredi matin après s’être retrouvé en difficulté dans la passe de Papeete. Selon les premiers éléments, l’homme d’une trentaine d’années était à bord d’une des deux pirogues qui ont chaviré ce matin au large de Tahiti. Une dizaine de personnes s’était retrouvées dans l’embarras avant d’être secourues par deux embarcations privées et la brigade nautique de la gendarmerie. Les naufragés s’étaient regroupés sur le récif face à la place To’ata. Malgré l’intervention des secours et les efforts déployés par la chaine de sauvetage, l’un deux a été victime d’un arrêt cardio-respiratoire. Il a été déclaré décédé peu avant 8 heures. Dans un communiqué, le haut-commissaire de la République exprime toute sa tristesse et sa compassion à la famille et aux proches du défunt.