Un « maraudeur » de 61 ans mis en examen pour le viol d’une mineure de 12 ans

Un homme de 61 ans a été mis en examen pour viol sur mineure de 15 ans et provocation à la consommation d’alcool et de paka. Il a ensuite été placé en détention. Le prédateur sexuel attirait les jeunes filles en proposant d’être leur chauffeur.

Il a l’apparence et la bonhomie du Père Noël. Mais malgré sa barbe blanche, les faits dont est suspecté ce retraité de 61 ans font froid dans le dos. À bord de son pick up, l’homme se plaçait à des endroits fréquentés par des mineures à Tahiti. Il échangeait avec elles numéros de téléphone et comptes Facebook et se tenait à leur disposition pour jouer le rôle de chauffeur. Une enfant de 12 ans a mordu à l’hameçon. Selon les propos de la procureure durant l’audience devant le juge des libertés et de la détention, il aurait ainsi procédé, à plusieurs reprises, à des attouchements sur la mineure, et également eu un rapport sexuel avec elle à l’arrière de son pick-up ou à son domicile.

Si la question du consentement ne se pose pas, la victime présumée étant âgée de moins de 13 ans, l’enfant était également sous emprise. Son agresseur la menaçait de la laisser seule sur la route si elle ne cédait pas à ses avances. Des faits qui se seraient produits depuis le mois de juillet et se sont poursuivis jusqu’à l’arrestation, le 9 février dernier, de l’homme qualifié de « maraudeur » et de « prédateur sexuel » par le ministère public. Ce sont les parents de la jeune fille, voyant leur enfant être ramenée par un homme de 61 ans en pleine nuit, qui ont dénoncé les faits. L’homme reconnait les faits mais affirme que la victime était consentante. Des faits criminels passibles de 20 ans de réclusion criminelle devant la cour d’assises.