Un millier de personnes pour accompagner Pai

Ils étaient nombreux à être venus rendre un dernier hommage au Tavana de Te’avaro et ancien maire de Moorea-Maiao qu’ils ont tous qualifié de visionnaire, de généreux et tous ont souligné sa joie de vivre.

Altruiste, généreux, visionnaire ou encore homme de cœur. Les qualificatifs n’ont pas manqué jeudi pour saluer le tavana de Teavaro, ancien conseiller territorial et maire de Moorea-Maiao, Teriitepaiatua Maihi. De nombreuses personnalités du fenua et plus d’un millier de personnes ont rendu hommage jeudi midi au tavana sur l’île soeur.

Pour Ueva, l’un de ses fils, son père « nous conseillait toujours ». « Il nous a toujours protégé de la politique, mais on peut dire que nous étions les hommes de l’ombre. Lorsqu’il rentrait on parlait stratégie. » Pour autant, Teriitepaiatua Maihi avait déjà évoqué avec son fils son souhait qu’il assure un jour « sa relève » en politique. Ueva, qui n’a pas encore pris de décision sur ce sujet, affirme pour l’heure qu’il souhaite garder de son père le souvenir de « sa joie de vivre ».

Joël Hahe a été premier adjoint de Teriitepaiatua Maihi. Selon lui, le tavana n’avait qu’une parole et lorsqu’il donnait sa confiance c’était jusqu’au bout.

L’ancienne directrice générale des services de la commune de Moorea-Maiao, qui a suivi Teriitepaiatua Maihi à Fenua Ma, Larissa Lau, dit avoir beaucoup apprécié de travailler avec son ancien tavana : « C’était un homme capable d’écouter et il n’y en a plus beaucoup ».