Un Paris-Papeete d’Air Tahiti Nui retardé de 24 heures par une urgence médicale

Le vol Air Tahiti Nui attendu ce soir à 22h30 à Tahiti est retardé de 24 heures : une urgence médicale l’a contraint à se poser à Manchester, puis à retourner à Paris.

Le vol TN 007 prévu à l’arrivée à Tahiti-Faa’a ce soir à 22h30 sera fortement retardé. C’est la page Facebook Rare Tahitian Air/Port Views qui a donné l’alerte en premier : le Dreamliner F-OVAA (Bora Bora) s’est posé à Manchester, au Royaume-Uni, en début d’après-midi ce mardi, une heure après son décollage de Paris CDG.

La compagnie au tiare a confirmé que ce vol vol a été dérouté sur Manchester suite à une urgence médicale concernant un des membres de l’équipage, qui a été évacué vers l’hôpital le plus proche.

Après les contrôles de rigueur, et au vu des contraintes techniques et réglementaires rencontrées sur place, la compagnie a fait le choix de rapatrier ses clients vers Paris. Les passagers seront hébergés à l’hôtel dans l’attente de pouvoir poursuivre leur voyage à destination de Los Angeles et Tahiti.

Ce nouveau vol est programmé au départ de Paris-CDG le mercredi 5 janvier 2022 à 11h20. Son arrivée à Los Angeles est prévue à 14h00 heure locale, le mercredi 5 janvier. Son arrivée à Tahiti-Faa’a est prévue à 22h10 heure locale, le même jour.