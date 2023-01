Un sauveteur en service, Luke Shepardson, remporte l’Eddie Aikau 2023

Au milieu des surfeurs de gros chevronnés, un quasi inconnu, le maître-nageur sauveteur Luke Shepardson, s’est offert la première place de l’Eddie Aikau ce dimanche dans une baie de Waimea en furie.

À Hawaii, ce dimanche, devant une foule immense amassée dans la mythique baie de Waimea sur le North Shore d’Oahu, Luke Shepardson a créé la surprise en triomphant lors de la célèbre compétition de surf de gros. Sur des vagues hautes de 12m, le Hawaïen de 27 ans a devancé les autres finalistes, tous des Hawaïens, des surfeurs stars. Pour cette 10e édition, ni John John Florence (2e), le tenant du titre en 2016, ni Mark Healey (3e) n’ont réussi à s’imposer. Luke Shepardson a surclassé ses adversaires grâce à un score presque parfait de 89.1 sur 90 points. Un total obtenu en trois vagues. Et incroyable mais vrai, Luke Shepardson, ce sauveteur reconnu et apprécié sur la North Shore, était en service entre ses séries pour assurer la sécurité du spot. Au milieu des 40 prestigieux invités triés sur le volet, il était en effet l’un des trois sauveteurs au line up, avec Dave Wassel et Joey Cadiz.

Après sa victoire, Luke Shepardson, père de famille, a déclaré à la chaîne locale KHON2 : « Je me suis dit : si je fais partie des invités, c’est que je peux gagner. C’était très effrayant, les vagues étaient énormes et c’était un rêve devenu réalité de participer à la Eddie. Je ne peux pas le croire, c’est complètement fou, et là je dois retourner sur le mirador pour m’assurer que tout le monde soit indemne jusqu’à la fin de la journée ! ».

Ce 10e champion marque ainsi l’histoire de cette compétition, avec une victoire épique au même endroit où Eddie Aikau lui-même était maître-nageur.

Dans le haut du classement, on retrouve Billy Kemper (4e), Kai Lenny (5e), Zeke Lau (6e), Landon McNamara (7e) et Keali’i Mamala (8e).

Les deux Français invités, le Polynésien Tikanui Smith et Justine Dupont, n’ont pas réussi à se qualifier pour la finale. Ils classent respectivement 27e et 38e.