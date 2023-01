De nouvelles perturbations sur le réseau Vini

Depuis dimanche, plusieurs milliers d’abonnés Vini connaissent de nouvelles perturbations de leur réseau mobile. Elles seraient dues aux changements d’équipements rendus nécessaires par le « blackout » du début du mois. 20000 abonnés n’ont « pas pu être » basculé sur les nouveaux équipement installés justement pour éviter une nouvelle panne.

La grande panne subie le 9 janvier sur le réseau Vini n’en finit plus d’avoir des conséquences. Après les réparations d’urgence – elles avaient duré plus de 24 heures – et le dédommagement – un « geste commercial » sous forme de points Vini Ura pour l’ensemble des abonnés dont le service avait été « perturbé »-, Onati, gestionnaire du réseau historique de l’OPT, avait prévenu que de nouveaux équipements serait installés sur le réseau pour éviter de futures pannes. Et c’est justement ce « programme d’amélioration du réseau », qui passe par différentes opérations de maintenance, qui cause depuis hier soir de nouvelles perturbations. « Plus de 160 000 abonnés ont bien été basculés sur le nouvel équipement. En revanche 20 000 autres n’ont pas pu l’être, précise Onati. Pour ces derniers, leur service mobile n’est pas totalement opérationnel ».

En attendant un rétablissement de leur service, qui n’est pas daté par l’opérateur, il est conseillé à ces clients de « forcer leur téléphone à basculer d’un réseau à un autre (en 2G ou en 3G ou en 4G) » et de « se signaler auprès du service 3950 ou en boutiques Vini ».

Avec communiqué