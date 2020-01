Un tour du monde, un album, un concert avec Eto

C’est un tour du monde d’un an qui a permis à Eto de donner naissance à son premier album. Un album, qu’il présentera sur la scène du Grand théâtre de la Maison de la culture le 15 février prochain.

En août 2018, Eto et sa compagne ont entrepris un tour du monde à travers 13 pays, le Perou, le Chili, le Vietnam ou encore l’Italie. Un voyage loin de la Polynésie, nécessaire pour le musicien qui a vécu depuis 2017 des années chargées avec sa victoire au festival guitare et sa participation à La Nouvelle Star. Eto avait besoin d’inspiration et il a été servi.

Cette aventure humaine et musicale a donné lieu à un album, le premier de l’artiste après un EP. Dix titres au sujet du respect, de l’amour, « les ingrédients secrets pour être heureux », et puis de l’environnement, un des thèmes de prédilections d’Eto. D’ailleurs c’est la pollution, souci principal de tous les pays qu’il a visité, qui l’a le plus marqué. Et puis les sonorités aussi, qui ont quelque peu influencé ses nouvelles compositions.

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Eto souhaite absolument accompagner cet album d’un concert, « pour prendre le temps de raconter mon voyage, d’interagir avec les gens ». En effet, chaque composition s’accompagne d’une anecdote : « il y a une chanson pour ma mère que j’ai écris dans des bus de nuit, quand je n’arrivais pas à dormir, j’ai trouvé ça sympa d’en parler ».

« Ce voyage m’a aussi poussé à revenir chez moi » souligne Eto, qui a donc tenu à partager sa scène avec des artistes locaux.

L’album sera en vente le soir du concert, sur clé USB, une démarche éco-responsable de l’artiste. Il sera disponible plus tard sur les plateformes de téléchargement.

Les billets pour le concert sont déjà en vente sur la billetterie maisondelaculture.pf.