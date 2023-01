Une comédie pour se plonger dans le Tahiti d’hier à aujourd’hui

Titaua Porcher présente « Oh my ! … Omai ! » les 3 et 4 févier à la salle Manu Iti à Paea. Une pièce de théâtre comique et décalée qui épingle le Tahiti du XXIe siècle.

Et si Ma’i, connu sous le nom d’Omai par les Occidentaux au XVIIIe , comme cet indigène qui avait embarqué sur le navire du Capitaine Cook et fait forte impression à la cour d’Angleterre, revenait aujourd’hui sur sa terre natale? C’est l’histoire qu’a imaginée Titaua Porcher pour cette nouvelle comédie présentée à Paea, la semaine prochaine, et jouée par la troupe des Porteurs d’histoires. Après une première pièce à succès inspirée de la légende du cocotier, la dramaturge et présidente de la compagnie de théâtre a voulu mettre en lumière le personnage d’Omai, « fascinant et peu connu » au fenua, en confrontant les époques et les cultures et de façon humoristique. « On est transporté du XVIIIe au XXIe siècle et inversement. L’idée est de porter un message d’espoir, de tolérance, d’amour« , annonce Titaua Porcher.

L’histoire : Ma’i est envoyé en mission sur terre par Dieu lui-même pour communiquer un message salvateur au monde. Il se trouve parachuté en plein centre-ville de Papeete où il rencontre successivement plusieurs personnes représentatives de la diversité sociologique du Tahiti d’aujourd’hui. Des jeunes écoutant leur boombox, une passante arborant des tatouages traditionnels, un commerçant descendant de la migration chinoise Hakka, une transgenre témoignant des difficultés de vie que cette identité peut induire.

La pièce compte douze comédiens sur scène. Titaua qui interprète le rôle de secrétaire de Dieu, ouvrira le bal. Une chorégraphe et son équipe de danseuses collaborent aussi au projet. La troupe des Porteurs d’histoires rassemble aussi bien « des comédiens aguerris que novices, ce qui fait la force de cette représentation. Il y a beaucoup de talents », souligne-t-elle.

Le spectacle Oh my ! … Omai ! composé de 12 scènes durera 1h30. Rendez-vous les 3 et 4 février à 19h30 à la salle Manu Iti à Paea. Tous les renseignements et les réservations ici.