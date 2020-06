Une conférence sur l’histoire du ralliement des Établissements français d’Océanie à la France libre

Dans le cadre des commémorations du ralliement des Établissements français d’Océanie à la France libre, une conférence se tiendra jeudi prochain, le 25 juin, à la Maison de la culture. Elle reviendra sur l’incroyable épopée des Tamari’i volontaires.

La Maison de la culture rappelle qu’un rendez-vous hebdomadaire a été lancé pendant le confinement, en proposant notamment 12 articles et biographies destinés au public depuis 10 semaines. Objectif : permettre de découvrir cette période passionnante de notre Histoire, ainsi que les histoires si particulières et singulières des Polynésiens impliqués pendant la guerre. Relativement peu connu, l’engagement des outre-mer dans Seconde Guerre mondiale sera mis à l’honneur. L’occasion pour de nombreux polynésiens d’en savoir davantage sur les anciens combattants, leurs familles et leurs proches.

Les publications à retrouver en suivant ce lien : https://www.maisondelaculture.pf/le-ralliement-des-etablissements-francais-doceanie-a-la-france-libre/

L’Histoire pour connaitre le passé et comprendre le présent

On le sait, l’histoire est une source inépuisable, en ce qu’elle permet de réinterroger et d’interpréter le passé. Ainsi, Te Fare Tauhiti Nui propose de dévoiler les coulisses de l’histoire de ce ralliement des Établissements français de l’Océanie à la France libre à travers ses hommes et ses femmes, associé une chronologie minutieuse.

La conférence se tiendra le jeudi 25 juin 2020 à 18 heures au Petit Théâtre. Le communiqué précise que la conférence se déroulera dans le respect des mesures sanitaires et gestes barrières. Elle sera menée par Jean-Christophe Shigetomi, spécialiste en la matière et médiateur culturel pour l’établissement.

