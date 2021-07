Une délégation de Wallis et Futuna attendue à Tahiti pour rencontrer le Président

Une délégation de Wallis-et-Futuna doit arriver aujourd’hui à Tahiti pour rencontrer le Président de la République. Une délégation de 14 personnalités, composée des autorités du territoire, doit venir « célébrer les 60 ans du statut » et parler des sujets d’actualité comme la crise sanitaire avec le chef de l’État.

Une délégation de Wallis et Futuna est attendue à Tahiti pour venir rencontrer le Président Macron. Selon Wallis et Futuna La Première, le chef de l’État ne pouvait pas faire escale sur ces îles à cause de la crise sanitaire et a donc invité une délégation à venir le rencontrer sur Tahiti où il est actuellement en visite présidentielle. 14 personnalités de Wallis-et-Futuna sont attendues : des personnalités coutumières (les trois grandes chefferies seront représentées), des élus, l’évêque du diocèse et le préfet Hervé Jonathan qui sera le chef de la délégation. Celui-ci a répondu aux questions de nos confrères de Wallis et Futuna La Première, expliquant qu’il s’agira de « célébrer les 60 ans du statut » mais aussi d’aborder des questions d’actualité, notamment la crise sanitaire : « C’est une longue séquence de plusieurs heures qui est prévue. Cette rencontre sera l’occasion de célébrer les liens historiques, les liens de solidarité, qui unissent les îles de Wallis et Futuna et la France, les liens de sang aussi puisqu’un grand nombre de Wallisiens et de Futuniens ont servi ou servent dans nos forces armées. C’est aussi l’occasion de faire le point sur la situation sanitaire, comment nous avons traversé et surmonté la première vague épidémique et voir ce qu’il reste à faire, notamment sur la vaccination. Et puis les membres de la délégation évoqueront les projets utiles au développement du territoire. »

Si le Président de la République ne s’est pas déplacé à Wallis-et-Futuna, c’est en raison de la crise sanitaire, explique encore le préfet Hervé Jonathan : « Le Président de la République aurait voulu être ici présent sur le fenua, à Wallis-et-Futuna, aux côtés des Wallisiens et des Futuniens, pour célébrer les 60 ans du statut. La crise sanitaire ne le permet pas parce que sa priorité est de préserver la santé de nos populations, et il n’a voulu prendre aucun risque. Il a néanmoins souhaité qu’un échange, une rencontre directe, aient lieu entre le territoire et le Président de la République. » Il n’a pas souhaité que « des dérogations soient portées au protocole sanitaire » d’entrée sur le territoire, précise le préfet, notamment à l’obligation de respecter une période d’isolement préalable à l’arrivée sur le territoire.