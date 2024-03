Une élève de Raapoto dans le top 10 national du « Prix d’excellence économique »

Cloé Cianchi, en terminale STMG au lycée Samuel Raapoto d’Arue est arrivée dixième du « Prix national d’excellence économique ». Organisé entre autres par la Banque de France et l’IEOM, ce concours a rassemblé cette année près de 9600 élèves, dont 200 en Polynésie. Raituatini Heuea, du lycée Taiarapu Nui de Taravao, et Hivinau Autai, du lycée Tuianu Le Gayic de Papara, ont respectivement reçu les deuxième et troisième prix du palmarès local.

« Les politiques économiques face aux enjeux de la rareté », vous avez 4 heures. Courant novembre, des lycéens de toute la France ont dû plancher, l’espace d’une matinée, sur ce thème très actuel, dans le cadre du « Prix de l’excellence économique ». Un concours organisé pour la quatrième fois par la Banque de France, l’Institut d’émission d’Outre-mer (IEOM), la cité de l’économie de Paris Citéco, et le ministère de l’Éducation Nationale, et qui est adressé aux élèves de terminal de Sciences et technologies du management et de la gestion, les sections « STMG ». Des élèves qui sont de plus en plus nombreux à s’inscrire à cette épreuve optionnelle : ils étaient près de 9600 cette année, contre un peu moins de 7500 l’année dernière. Le fenua, au travers du vice-rectorat et du ministère local de l’Éducation, n’est pas en reste : 202 lycéens du pays, contre 137 à la dernière édition, faisaient partie des candidats cette année.

Arue, Taravao, Papara

Jeudi dernier, les trois premiers polynésiens du concours ont été récompensés dans l’auditorium du lycée hôtelier – future « école hôtelière Te ParePare. Et comme l’a souligné Fabrice Dufresne, directeur de l’IEOM en Polynésie sur le départ, l’une de ces élèves s’est classée dixième – sur près de 9600, donc – au niveau national. Il s’agit de Cloé Cianchi, élève de Terminale STMG au lycée Samuel Raapoto, et qui a donc reçu le premier prix local. Une fierté, forcément, pour son enseignante Stella Lilin, qui a « coaché et suivi », tous les mercredi après-midi, les volontaires de son établissement pour le concours. Et qui se félicite d’avoir « classé » des élèves quatre ans d’affilée. La lycéenne d’Arue est suivie, dans le palmarès local, par Raituatini Heuea, du lycée Taiarapu Nui de Taravao, et Hivinau Autai, du lycée Tuianu Le Gayic de Papara, eux aussi récompensés sur scène en présence notamment du ministre de l’Éducation Ronny Teriipaia.

Entrainement intellectuel et bénéfice sur Parcousup

La cérémonie a été l’occasion de rappeler l’esprit de ce prix d’excellence, qui, plutôt que de distinguer des « champions » de l’économie cherche avant tout « à ce que les concepts économiques servent de moteur à un entraînement intellectuel de tous les élèves volontaires, quel que soit leur niveau scolaire ». Tous les volontaires recevront d’ailleurs une attestation de participation qu’ils pourront valoriser sur ParcourSup, plateforme de qui recueille les vœux d’orientation vers l’enseignement supérieur. Reste que, du côté du vice-rectorat, on précise que le concours doit aussi permettre de « repérer suffisamment tôt des élèves capables de réussir dans nos formations d’excellence, de les encourager et de les accompagner ». Les « champions » ne sont donc pas complètement oubliés. Le premier prix de Cloé Cianchi devrait par exemple l’aider à sécuriser une place en prépa HEC – pourquoi pas au lycée de Papara – ou à la Toulouse Business School. La lycéenne vise, d’après sa professeure, une carrière d’expert comptable.