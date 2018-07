Une fillette attaquée mortellement par un chien à Raiatea

Une fillette d’un an et demi est décédée mardi après avoir été attaquée par un chien à Raiatea.

Mardi soir vers 19 heures à Tumaraa, une fillette âgée d’un an et demi est décédée après avoir été attaquée par un chien, a révélé TNTV ce mercredi matin. L’information est confirmée ce matin par le centre de secours de Tumaraa. L’intervention des pompiers et des médecins du Samu n’a pas permis de sauver la victime.

Selon le site internet de la chaîne locale, une enquête a été ouverte par le parquet pour déterminer d’éventuelles responsabilités et l’enquête a été confiée à la gendarmerie de l’île.