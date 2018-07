Le prix de l’essence augmente de 5 Fcfp au 1er août

Chose promise, chose due. Comme l’avait envisagé le gouvernement dans son compte rendu du conseil des ministres du 18 juillet dernier, celui-ci a décidé mercredi une augmentation de 5 Fcfp le litre, limitée à l’essence sans plomb et au gazole au 1er août.

Le conseil des ministres du 18 juillet faisait part de l’inquiétude du marché des hydrocarbures en raison des perturbations qui impactent négativement le niveau de l’offre mondiale de pétrole, indiquant, que si ces fluctuations devaient durer, il serait contraint d’augmenter les prix des hydrocarbures pour le mois d’août.

C’est désormais acté. Le conseil des ministres a décidé une augmentation de 5 Fcfp le litre limitée à l’essence sans plomb et au gazole public. Ainsi à compter du 1er août 2018 et après plus de deux années de stabilisation, le prix de l’essence sans plomb à la pompe sera de 133 Fcfp/litre et celui du gazole public à la pompe de 135 Fcfp/litre.

Cette hausse est consécutive aux évolutions constatées des cours internationaux du prix du pétrole constamment à la hausse depuis de nombreux mois et qui ont des répercussions de plus en plus importantes sur le solde du Fond de Régulation du Prix des Hydrocarbures.

L’essence sans plomb comme le gazole public, avaient atteint leur prix maximal de vente le plus élevé le 1er juillet 2012. A l’époque il en coutait 182 Fcfp pour un litre d’essence et 168 Fcfp de gazole. Depuis, après six baisses successives, ils s’étaient stabilisés à 128 Fcfp et 130 Fcfp et cela depuis le 1er février 2016.

