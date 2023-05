Les candidates à Miss Tahiti célèbrent la Journée du pareu

La Journée du pāreu c’est aujourd’hui ! Que ce soit à la maison, en ville, au travail ou à la plage, la population est invitée à « célébrer la tradition » en portant son plus beau pāreu le temps d’une journée. Les candidates de l’élection de Miss Tahiti se sont prêtées au jeu ce matin.

Comme tous les derniers vendredis du mois de mai depuis 8 ans, on célèbre la Journée du pāreu, un évènement organisé par Tahiti Tourisme pour rendre hommage à notre héritage culturel.

« L’idée c’est bien sûr se rappeler que le pāreu est bien de chez nous, de la Polynésie, et que depuis des décennies il est porté par tous. Ensuite c’est montrer qu’on peut aussi le porter en ville pas nécessairement que dans les îles, à la plage. On le sait très bien, on le voit tous les jours, le Polynésien le porte très souvent, les dames un peu plus que les hommes », précise Lionel Teihotu, coordinateur des évènements de Tahiti Tourisme.

Pour l’occasion, les candidates de Miss Tahiti étaient de sortie. Elles se sont prêtées au jeu en essayant diverses attaches de pāreu ainsi qu’en défilant puis en dansant avec. La matinée s’est achevée par un atelier de teinture de ce bout de tissu emblématique du fenua.

Seul ou à plusieurs, en Polynésie ou ailleurs dans le monde, Tahiti Tourisme vous invite à partager sur les réseaux sociaux une photo de vous en étant vêtu de votre plus beau pāreu pour continuer de célébrer cette journée. Objectif : donner davantage de visibilité à cet évènement pour lui redonner l’engouement qu’il suscitait à ses débuts.