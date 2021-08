Une rentrée presque entièrement numérique pour l’UPF

L’université de la Polynésie française reçoit ses nouveaux inscrits aujourd’hui et demain sur le campus. Tous les enseignements se feront en distanciel pendant le confinement. Les restrictions liées au Covid ont induit une hausse de 15% du nombre d’élèves, et de nombreuses évolutions permettront d’assurer leur accueil. Jeudi 26 août, les élèves et le personnels pourront se faire vacciner sur place.

Si les établissements scolaires du premier et second degré n’accueillent pas d’élèves, l’université de la Polynésie française, elle, reçoit ses étudiants de première année aujourd’hui et demain en groupes restreints sur site. Les conférences d’accueil sont également diffusées sur YouTube et Facebook. Le plus grand groupe, comprenant les élèves de la filière Droit et éco-gestion, a découvert le campus et son fonctionnement lundi matin. Trois autres groupes seront reçus jusqu’à mardi après-midi. Malgré le confinement ils doivent récupérer leurs accès à la plateforme numérique, car pour au moins deux semaines, l’ensemble de ses enseignements sera délivrés à distance. Les moyens matériels et humains nécessaires se sont mis en place depuis le début de l’épidémie et continuent de s’améliorer. Comme l’explique Patrick Capolsini, le président de l’établissement, l’UPF est prête et a investi en termes « de matériel, de logiciels, de formation de ses enseignants, de développement de ses connexions internet et de sa capacité de stockage de vidéos. » L’équipe TIS, en charge de la gestion de l’enseignement à distance, a également été renforcée depuis. Ainsi, tous les élèves peuvent commencer l’année sereinement.

Le campus s’agrandit

Au niveau numérique, des moyens matériels sont en cours d’élaboration pour n’exclure aucun élève. Ceux qui ne disposent pas d’ordinateur ou de connexion internet pourront suivre leurs cours sur les ordinateurs du campus, avec un protocole sanitaire à respecter bien entendu. Ces nombreuses adaptations au numérique sont une avancée majeure pour l’enseignement supérieur en Polynésie. En parallèle, avec l’épidémie de Covid qui a débuté en 2020,« l’UPF a enregistré 15% d’inscriptions supplémentaires ». Cette augmentation a représenté une difficulté mais des aménagements sont en cours. Notamment des bâtiments supplémentaires « qui seront utilisables à la rentrée 2022″. Patrick Capolsini explique aussi « qu’un certain nombre de locaux existants seront réorganisés pour faire des salles de cours ».

Pour les élèves qui doivent encore régulariser leur inscription, l’entrée se fait en haut du bâtiment A uniquement. Et bien sûr dans le contexte sanitaire actuel, l’université se mobilise avec une sensibilisation des élèves aux gestes barrière mais pas seulement. Jeudi 26, un vaccinodrome à destination des étudiants et du personnel de l’UPF sera ouvert sur place.