L’université annule les congés du 23 mars au 5 avril

Compte tenu de l’apparition du coronavirus au fenua, l’Université de la Polynésie française reste ouverte. Les cours et les examens sont maintenus. En revanche les congés universitaires sont annulés, ainsi que deux événements.

L’UPF s’adapte aux circonstances. Sa cellule de crise a décidé jeudi, compte tenu de la situation sanitaire en Polynésie française, de maintenir l’université ouverte.

Les cours et les examens sont maintenus. En revanche, « les contrôles continus sont intensifiés pour parer à toute éventualité ».

Les congés universitaires des semaines 13 et 14 (du 23 mars au 5 avril) sont annulés.

Deux événements sont également annulés, le tamure marathon du 21 mars et le concours d’éloquence du 26 mars.

Sont annulés aussi, « sauf nécessité impérieuse », les missions et événements impliquant des intervenants extérieurs à la Polynésie, les missions et voyages d’études. Les agents qui reviennent au fenua sont soumis à des mesures de surveillance et d’éloignement du campus.

Ces informations, précise l’UPF, sont susceptibles d’évoluer rapidement ; étudiants et enseignants sont invités à consulter régulièrement sur le site de l’université