Air Tahiti Nui : un vol direct pour Paris en 16h30, et des escales à Pointe-à-Pitre pour les suivants

Air Tahiti Nui fait le point sur le programme de vol jusqu’au jeudi 19 mars. Le vol à destination de Paris prévu ce soir fera exceptionnellement le trajet sans escale, en 16 heures et 30 minutes. Le vol de demain samedi fera escale à Vancouver, avant la mise en oeuvre des restrictions que le Canada a annoncé aujourd’hui. Les vols suivants feront escale à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Les passagers à destination de Los Angeles seront réacheminés sur d’autres compagnies.

La desserte Papeete – Los Angeles – Papeete reste inchangée.La desserte Papeete – Paris – Papeete via Los Angeles est modifiée comme suit :

Le vol TN08 PPT-LAX-CDG de ce vendredi 13 mars prévu au départ à 23H15 est modifié :

les passagers à destination de Los Angeles partiront comme prévu à 23H15 sur ce vol.

les passagers à destination de Paris sont reprotégés sur le vol TN64 du dimanche 15 mars programmé au départ de Papeete à 3H00, dans la nuit de samedi à dimanche. L’ouverture de l’enregistrement se fera à partir de 23h30 samedi soir.

Ce vol sera exceptionnellement opéré sans escale jusqu’à Paris-CDG. Le temps de vol estimé est de 16h30. Son arrivée à Paris-CDG est prévue le lundi 16 mars à 6H30.

Le vol TN07 CDG-LAX-PPT du samedi 14 mars prévu au départ à 11H35 opèrera à l’horaire prévu.

il fera cependant escale à Vancouver au Canada. Son arrivée à Papeete est prévue le même jour à 22H20, heure locale. Un visa de transit est obligatoire. Pour obtenir ce visa, rendez-vous sur le site internet https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit…

À noter que la Colombie-britannique, où se trouve Vancouver, a plusieurs cas déclarés de coronavirus. Le gouvernement régional a déjà demandé à la population d’éviter les voyages non essentiels et interdit les rassemblements de plus de 250 personnes. Le gouvernement fédéral canadien décourage également les déplacements et a annoncé ce vendredi que plusieurs aéroports allaient se fermer aux vols internationaux, sans encore préciser lesquels, ni à partir de quand, mais la décision d’Air Tahiti Nui d’effectuer ses vols suivants via la Guadeloupe laisse penser que Vancouver ne sera pas une option au-delà de ce weekend.

les passagers de ce vol se rendant à Los Angeles seront réacheminés sur d’autres compagnies.

les passagers de ce vol se rendant à Papeete de Los Angeles partiront comme prévu sur ce vol.

Le vol TN07 CDG-LAX-PPT du dimanche 15 mars prévu au départ à 11H35 est reporté.

Il partira le lundi 16 mars à 11H35 et fera escale à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe avant son arrivée à Papeete prévue le mardi 17 mars à 00H30, heure locale.

les passagers de ce vol se rendant à Los Angeles seront réacheminés sur d’autres compagnies.

Le vol TN08 PPT-LAX-CDG du mardi 18 mars prévu au départ à 23H15 est maintenu.

L’escale originellement prévue à Los Angeles se fera à Pointe-à-Pitre. Son arrivée à Paris est prévue le jeudi 19 mars à 9H10.

les passagers de ce vol se rendant à Los Angeles seront réacheminés par le vol TN102 Papeete – Los Angeles du mercredi 18 mars, départ de Papeete à 23H59, arrivée à Los Angeles à 10H40.

Le vol TN07 CDG-LAX-PPT du jeudi 19 mars prévu au départ à 11H35 opèrera à l’horaire prévu :

il fera cependant escale à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Son arrivée à Papeete est prévue le même jour à 22H20, heure locale.

les passagers de ce vol se rendant à Los Angeles seront réacheminés sur d’autres compagnies.

Le vol TN07 LAX-PPT du jeudi 19 mars prévu au départ à 17H15 est annulé.

Les passagers de ce vol seront reprotégés sur le vol TN101 LAX-PPT du vendredi 20 mars, départ 23H55.

Les passagers dont le vol d’origine a été modifié sont invités à contacter Air Tahiti Nui ou leur agence de voyage pour toutes informations complémentaires.

Avec communiqué