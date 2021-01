La quatrième édition de la Nuit de la lecture aura bien lieu, et elle s’est même allongée. Depuis hier et jusqu’au 31 janvier, petits et grands pourront profiter d’animations 100% numériques et 100% gratuites autour du livre.

Pas de tête à tête, pas de dédicaces. La maison de la culture a décidé de maintenir sa première grande manifestation de l’année. Mais cette 4e édition, toujours gratuite, sera 100% numérique. Pour le plus grand plaisir des amoureux du livre, la Nuit de la lecture, placée sous le thème “Pluie d’étoiles”, plus longue que les années précédentes. En effet, elle durera du 13 au 31 janvier 2021. Dix-neuf jours, donc, pendant lesquels les passionnés de littérature pourront découvrir des histoires contées en streaming, des quizz numériques, ou des vidéos autour du Planétarium réalisées par l’association ProScience.

Pour permettre aux visiteurs virtuels de découvrir d’autres aspects de la littérature, une galerie virtuelle de tableaux a été réalisée pour l’occasion par l’association A4. La Maison de la culture prévoit aussi des quizz, des rendez-vous en ligne et même des essais de « bookface » – une pratique qui consiste à intégrer la couverture d’un livre dans un portrait réel. En se connectant sur le site de la maison de la culture tout sera possible : écouter, voir des capsules vidéo ou encore des tutoriels vidéo pour réaliser des créations artistiques ainsi que des animations numériques proposées par le collectif PK ou l’association Polynélivre…

En bref, tout est mis en œuvre pour donner le goût de la lecture aux enfants comme aux adultes mais aussi pour partager le plaisir du livre en famille ou entre amis, sous une pluie d’étoiles.

Avec communiqué