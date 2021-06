Uturoa : Matahi Brotherson enfile l’écharpe de tavana pour la deuxième fois en moins d’un an

Comme prévu après la large victoire de sa liste aux élections, dimanche dernier, Matahi Brotherson a été élu maire d’Uturoa ce lundi. Il espère pouvoir continuer rapidement le travail entrepris en 2020.

Des dix petites voix supplémentaires obtenues en mars 2020, Matahi Brotherson avait bondi à plus de 800 voix d’avance sur sa rivale et prédécesseur Sylviane Terooatea, dimanche 20 juin. Autant dire que le tête de liste Tapura avait toute légitimité pour être élu tavana par le nouveau conseil municipal, ce lundi. Des rumeurs prédisaient pourtant une élection plus houleuse que prévue, avec notamment une candidature de son colistier Johann Roopinia. Les discussions de ces dernières ont visiblement permis d’éviter cette déchirure : Matahi Brotherson, seul à se présenter, a récolté 22 des 27 voix du conseil municipal. Et enfile donc pour la deuxième fois en moins d’un an, l’écharpe tricolore. Johann Roopinia a lui été confirmé comme premier adjoint, devant Noela Greig et Christian Huioutu. Doris Hart, deuxième adjointe en 2020, et Elizabeth Tutea, ex 4e adjointe, sont poussées à la porte de l’exécutif par les nouveaux équilibres électoraux.

La nouvelle équipe, dont l’action aura été bloquée plusieurs mois par l’annulation de l’élection de 2020, compte bien reprendre le travail au plus vite. Parmi les sujets prioritaires cités par le tavana : le développement touristique, l’aménagement routier, l’électricité, ou encore l’assainissement.