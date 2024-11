« Vaiana 2 », les cinémas pris d’assaut avant même sa sortie officielle

À une semaine de la sortie du deuxième opus du célèbre film d’animation Vaiana, les Polynésiens se précipitent pour réserver leurs places à l’une des avant-premières. Les professionnels du secteur évoquent un « engouement grandissant » au fenua, observé depuis l’annonce de sa sortie en février dernier. En plus des familles, de nombreux comités d’entreprise ont contacté les cinémas locaux pour proposer ce film à leurs salariés et leurs proches à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Comme annoncé en février, Vaiana, l’héroïne polynésienne, fera son grand retour au cinéma le 28 novembre. Cette nouvelle n’est pas passée inaperçue au fenua : selon les professionnels du secteur, les demandes et sollicitations n’ont cessé d’augmenter depuis l’annonce officielle. Le premier opus, sorti en 2016, avait déjà remporté un énorme succès auprès du public local. L’enthousiasme est tout aussi fort cette fois-ci. Jenny, directrice de programmation au Majestic, explique qu’il y a « une sorte d’identification qui se fait chez les enfants ici. » Une proximité culturelle se traduisant aussi par un fort intérêt sur les réseaux sociaux. « Dès les premières annonces sur notre page Facebook, ça a fait beaucoup de bruit. Ces publications sont celles qui ont enregistré le plus de vues, confirme Bryan Hickson de Pacific Film. Nous avons lancé les préventes pour l’avant-première il y a à peine 48 heures, et les ventes démarrent très fort. La salle sera bientôt pleine. On peut déjà dire que ce sera le film de l’année. »

Pour célébrer la sortie du film, Pacific Films et le Majestic ont prévu des animations spéciales lors de l’avant-première, jeudi prochain. Au programme : DJ, spectacle, petits cadeaux à l’effigie de l’héroïne, et d’autres surprises. Le film sera ensuite programmé dans les salles du fenua pendant plusieurs mois, avec jusqu’à six séances par jour pour permettre au plus grand nombre de le voir. En parallèle, l’enthousiasme pour ce deuxième opus dépasse évidemment les frontières du fenua, et les studios Disney ont annoncé le lancement d’une campagne de sensibilisation autour des océans, en partenariat avec l’opération Pristine Seas de la National Geographic Society et la Polynesian Voyaging Society. Une initiative qui s’inscrit dans l’esprit du film et met en avant l’importance de protéger les ressources marines, un sujet particulièrement pertinent ici.