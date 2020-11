Vaimato maintient 48 emplois et en crée six autres grâce à l’aide fiscale de l’État

La société Vaimato vient de recevoir une aide fiscale au titre de la défiscalisation nationale pour améliorer les conditions de production et de stockage des bouteilles d’eau, et notamment renforcer et diversifier la productivité de l’entreprise. L’aide fiscale de 323,7 millions Fcfp permet ainsi le maintien des 48 emplois actuels et la création de six emplois supplémentaires en 2021.

Selon le communiqué du haut-commissariat, le programme d’investissement de la société Vaimato porte sur l’acquisition d’un entrepôt à construire, à Teva i Uta, destiné au stockage de la production, d’une unité de production et d’embouteillage d’eaux plates, d’une nouvelle unité de production et d’embouteillages d’eaux gazeuses et plates aromatisées, et d’équipements d’exploitation de l’entreprise.

Pour cela, les deux agréments accordés concernent une première tranche immobilière évaluée à 325,6 millions Fcfp et une partie des acquisitions mobilières pour un montant de 546,9 millions Fcfp. Le montant rétrocédé à l’exploitant polynésien s’élève à 323,7 millions Fcfp.

