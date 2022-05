Variole du singe : origine, transmission… Quatre questions autour de cette maladie

La transmission de la variole du singe « peut être stoppée dans les pays non endémiques », a affirmé lundi une haute responsable de l’organisation de la santé. Elle a fait son apparition soudaine ces dernières semaines dans des pays où elle n’est normalement que très rare. Europe 1 fait le point sur cette maladie.

La variole du singe, dont plusieurs cas ont été détectés en Europe et en Amérique du Nord, est une maladie rare originaire d’Afrique dont on guérit en général spontanément. Sa transmission peut d’ailleurs « être stoppée dans les pays non endémiques », a affirmé lundi une haute responsable de l’organisation de la santé. Alors que plusieurs cas sont détectés ces derniers jours un peu partout dans le monde, dont trois en France, voici quelques réponses à des interrogations partagées par de nombreux Français.

Qu’est-ce que cette maladie ?

Proche de la variole, elle est toutefois à ce jour considérée comme beaucoup moins grave et moins contagieuse. La variole du singe (« monkeypox » en anglais) ou « orthopoxvirose simienne » est une maladie considérée comme rare, connue chez l’être humain depuis 1970, identifiée pour la première fois en RDC (ex-Zaïre). « L’identification en mai 2022 de clusters de variole du singe dans plusieurs pays non endémiques [où la maladie ne circule pas, NDLR] sans lien direct avec des voyages en zone endémique est atypique », selon l’OMS.