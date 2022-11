Véhicule emporté à la Maroto : cinq personnes dont trois enfants portés disparues

Une voiture a été emportée par la rivière, hier en fin d’après-midi, à la Maroto. Malgré le déploiement d’une trentaine de gendarmes et de pompiers, ainsi qu’un hélicoptère, seule une personne a été retrouvée. Deux adultes, dont une femme enceinte, et trois enfants de 4, 7 et 15 ans restent pour l’instant introuvables.

Un véhicule s’est retrouvé en difficulté lors d’un passage de radier de la rivière Papenoo, ce dimanche aux environs de 16 heures. Comme l’a rapporté TNTV, le courant, très puissant, du fait des fortes pluies de ces derniers jours, finit par l’emporter, avec ses 5 passagers, en même temps que le conducteur d’un autre véhicule, qui les avait rejoints pour aider. A partir de 16h30 des équipes de pompiers et de gendarmes sont mobilisés pour retrouver les 6 portés disparus. Parmi eux, un couple de quinquagénaires qui travaille dans la vallée et qui sont accompagnés deux enfants, de 4 et 15 ans d’après la gendarmerie, ainsi qu’une femme enceinte d’une trentaine d’années accompagnée de son enfant de 7 ans.

Un hélicoptère Dauphin est déployé et une trentaine de secouristes parcourent la vallée. Une femme, la quinquagénaire, est rapidement repérée blessée sur les berges de la rivière, en aval du radier. Elle a été transférée au CHPF et ses jours ne seraient plus en danger. Le véhicule est aussi retrouvé, en aval du radier, cabossé et sans occupants. A 21 heures, les recherches étaient toujours en cours pour 5 disparus dont trois enfants, mais étaient sur le point d’être suspendues. Elles doivent recommencer à l’aube ce lundi.