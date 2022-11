Changements climatiques : les Seychelles vont être contraintes de rationner l’eau

L’archipel des Marquises n’est pas le seul a être victime d’une sécheresse qui dure. Dans l’océan Indien, plusieurs groupes d’îles sont touchées par des phases de sécheresse de plusieurs années entraînant des pénuries d’eau. Les Seychelles ne font plus exception et l’eau potable pourrait rapidement être rationnée comme l’explique France Mayotte Matin, relayée par notre partenaire Outremers 360°.

Les Seychelles, comme l’ensemble des îles, sont dépendantes des précipitations pour remplir les retenues, les bassins ou les puits de forage. Or, la saison sèche semble s’éterniser et le niveau des réserves est aujourd’hui au plus bas. Ce qui n’est pas commun, l’archipel n’étant pas réputé pour son manque d’eau, ses terres étant régulièrement arrosées. Mais le climat change et les autorités pensent déjà à mettre en place des rationnements, comme c’est déjà le cas de plusieurs îles de la région, comme à Mayotte avec ses tours d’eau ou dans le Kéré au Sud Malgache où la sécheresse frappe depuis près de 4 ans…

Pourtant, la population ne compte que 100 000 habitants, ce qui devrait laisser de la marge. Mais c’était sans compter sur la principale retenue du pays sur l’île de Mahé qui n’est remplie qu’aux deux tiers, lorsque toutes les autres sont presque vides. Réactifs, les Seychellois ont creusé une nouvelle réserve d’un million et demi de mètres cubes, mais elle ne sera opérationnelle que dans le courant de l’année prochaine. Autre fait marquant et rarissime dans l’archipel, il doit faire face à un incendie de forêt à Pointe au Sel vers le sud de Mahé.

La situation est à surveiller de près, mais les Seychelles pourraient être elles aussi victimes du réchauffement climatique et des conséquences dramatiques sur l’environnement qui en découlent et ce, alors que la COP27 vient de débuter dans le Sud égyptien.