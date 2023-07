Vigilance forte houle dans le Sud du fenua

Une dépression renforce la houle de Sud-Ouest de la saison, et pourrait engendrer des déferlantes de 5,5 mètres sur Rapa, les Gambier et le Sud des Tuamotu, placés en vigilance orange. Météo France appelle à annuler les sorties en mer et à être vigilants sur les côtes ce jeudi soir et ce vendredi.

C’est une dépression « très creuse » qui s’est formée au Sud de la Polynésie. D’après Météo France, le phénomène « amplifie la houle de Sud-Ouest » classique pour cette saison. Les vagues deviennent donc plus « énergétiques » de Rapa jusqu’aux Tuamotu Sud et aux Gambier, placés en vigilance orange, et où la houle atteindra une hauteur de 5 à 5,50 mètres entre jeudi soir et vendredi en journée. Elle devrait ensuite « s’amortir » vendredi soir autour de 4 mètres et à moins de 3 mètres samedi. Météo France, qui précise que « les houles générées sont dangereuses notamment dans les lagons, sur les côtes et aux abords des passes exposés aux forts courants » rappelle que la vigilance orange impose le report des sorties en mer, une vigilance particulières près des passes, et du récifs côté océan, sur les plages ou le littoral, une vérification des amarres de bateau, et une mise en sécurité des habitations de bord de mer.