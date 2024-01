Vigilance jaune fortes pluies et orage sur les îles de la Société

Le nord Ouest des Tuamotu et les îles de la Société sont en vigilance jaune ce mardi. Des averses orageuses sont attendues dans l’après-midi, relève Météo France.

Les intempéries se poursuivent sur Tahiti, Moorea et les Raromatai, où Météo France affiche vigilance jaune pour orages et fortes pluies ce mardi. « On retrouve donc, un temps changeant, alternant entre des périodes d’accalmie, comme ce matin, ou des moments plus menaçants, synonymes d’averses orageuses . Ces dernières, attendues l’après-midi, peuvent donner localement de forts cumuls sur de courtes périodes », notent les prévisionnistes.

Le Nord-Ouest des Tuamotus est également en vigilance jaune, pour les orages.