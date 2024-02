« De fortes précipitations » attendues ce mardi matin par Météo France

L’archipel de la Société reste en vigilance orange, alors que l’ensemble des établissements scolaires sont fermés ce mardi. Les activités nautiques et en montagne sont aussi interdites, après les inondations de la veille.

Le récit des intempéries de lundi

• A Mahina, deux fare menacent de s’effondrer dans la Tuauru

• Edouard Fritch : « C’est comme si il y avait eu un cyclone »

• Ecoles, collèges et lycées fermés mardi dans tout l’archipel de la Société

Si la nuit a été plus calme que prévu, après un matinée dantesque lundi, la vigilance reste de mise sur Tahiti, Moorea et aux Raromatai, toujours placées en vigilance orange pour fortes pluies. Dans son dernier bulletin, relayée par le haussariat, Météo France prédit « de fortes précipitations accompagnées d’orages » ce mardi matin. Les prévisionnistes estiment que la zone urbaine, de Faa’a à Mahina, et la côte Est, jusqu’à Tautira sont les plus susceptibles de prendre l’eau, « accentuant le risque d’inondations et de débordement des rivières ».

Une accalmie est attendue dans l’après-midi sur l’ensemble de la Société, à l’exception de Bora-Bora et Maupiti, où les pluies devraient durer la journée. Dans l’ensemble, « une amélioration plus France se dessine avec le retour du soleil mercredi ».

En attendant, les activités de loisirs nautiques et en montagne sont interdites. Tous les établissements scolaires sont fermés ce mardi.