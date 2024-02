Les loisirs nautiques interdits, les services du pays au ralenti

Les représentants de l’Etat et du pays ont tenu un point presse ce matin, après le nouvel épisode de précipitations survenu ce week-end et ce lundi matin. Et ont annoncé des mesures.

La situation en direct : La Société en vigilances orange, des écoles fermées et des bouchons après les intempéries

Après avoir activé son PC de Crise, le haut-commissariat a tenu un point presse ce lundi matin, alors que de nombreuses communes des îles de la Société ont subit des dégâts liés aux pluies et au vent, particulièrement intenses ces derniers jours. Alors que la pluie s’est calmée, ce lundi vers 11 heures, mais que de nouvelles précipitations sont loin d’être exclues, le pays a pris un arrêté d’interdiction de loisirs nautiques pour laa journée de lundi. Montagnes et vallées sont également interdites d’accès.

Par ailleurs, les services du pays sont également fermés au public et placés dans une configuration restreinte pour garantir un « service minimal », souligne le président Moetai Brotherson.

L’ensemble du pays, à l’exception des Marquises est placé en état de calamité naturelle, par arrêté du pays. Les mairies vont également bénéficier de l’appui des forces armées.