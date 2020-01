Vodafone surgonfle ses offres de téléphonie mobile

Comme annoncé la semaine dernière lors de la présentation de la 100 000e abonnée, Pacific Mobile Telecom lance demain de nouvelles offres. Elles concernent l’accès à l’Internet, mais aussi les appels à l’international qui seront facturés au prix d’un appel local.

« On va faire quelque chose d’assez nouveau, des offres surprenantes, » lance d’emblée Patrick Moux, vice-président de Pacific Mobile Telecom. Que ce soit dans les offres « Smile » ou « Prestige », toutes sans exception ont évolué. Davantage d’appels locaux, davantage de gigas, sans augmentation des tarifs.

Pour exemple dans la gamme « Smile », l’offre « Toru » passe d’une heure d’appels à trois heures, et de deux à six gigas, idem pour les autres offres, « Hoe », « Piti » et « Maha » qui voient leurs heures d’appels et le nombre de gigas augmenter.

Des appels à l’international aux prix d’appels locaux

Si la gamme « Prestige » bénéficie aussi de ces offres, la plus attractive concerne les appels à l’international. France, Nouvelle-Zélande, USA, Australie, Japon et une trentaine d’autres pays seront désormais joignables pour le prix d’une communication locale. Si un abonné à un forfait huit heures, il pourra téléphoner huit heures à l’international, assure Patrick Moux.

Si Pacific Mobile Telecom peut se permettre de telles offres, c’est avant tout parce que « l’on est associé au n°1 mondial de la téléphonie mobile qui est Vodafone et qui est présent dans plus de 140 pays. », explique Patrick Moux, ajoutant, « On répercute nos économies sur les consommateurs. ».