Wallis-et-Futuna : Près de la moitié de la population « vaccinable » a reçu sa première dose de vaccin

Plus précisément, les deux îles du Pacifique sud comptabilisent 3 796 personnes vaccinées, dont 134 nouveaux ce vendredi 2 avril, rapporte Wallis-et-Futuna La 1ère. Soit effectivement 45,8% des personnes vaccinables, c’est-à-dire majeures et volontaires. Un chiffre honorable alors que cette campagne a débuté le vendredi 19 mars et que le discours réfractaire au vaccin est bien ancré dans cette Collectivité d’Outre-mer, jusque chez certains élus.

Il faut dire qu’avec ses 11 600 habitants, Paris a choisi une stratégie vaccinale rapide en envoyant 18 000 doses à la mi-mars. La même stratégie a été mise en place pour Saint-Pierre et Miquelon, qui a reçu 9 600 doses du vaccin Moderna, plus facile à conserver. Et face à la réticence, le COMIS, qui regroupent les instances politiques, religieuses et coutumières de Wallis et Futuna a appelé la population à se faire vacciner “pour enrayer la contagion, se protéger et protéger les autres, dans le respect du libre choix de chacun”.

Pour rappel, le territoire qui avait jusqu’à début mars été épargné par la pandémie, a fait face à une arrivée spectaculaire du virus. À ce jour, la collectivité compte 410 cas depuis le 6 mars, dont 400 sur Wallis. Cinq patients sont actuellement hospitalisés à Wallis dont un en réanimation. Huit ont été évacués au Médipôle de Koutio en Nouvelle-Calédonie. Quatre personnes sont décédées des suites du Covid-19.