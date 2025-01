Warren Dexter : « Ce que je veux, c’est que les ministères dépensent »

Le ministre de l’Économie et des Finances Warren Dexter partira à Paris avec le président du Pays à la fin de la semaine, mais c’est au fenua qu’il est attendu. Il veut que la commande publique, handicapée par des contentieux et des marchés infructueux, consomme les importants crédits dont elle dispose pour soutenir l’activité et l’emploi. Et il doit finaliser la réforme des PPN-PGC et celle de l’impôt sur les transactions.

Warren Dexter s’apprête à accompagner Moetai Brotherson à Paris, du 11 au 19 janvier. Il participera à Bercy au colloque sur l’élaboration du code des finances publiques polynésien, démarrée en 2018 et qui devrait être achevée en 2025. Pour le reste, il ne faut sans doute pas attendre de miracles des rendez-vous parisiens, essentiellement des prises de contact avec les nouveaux occupants des ministères du gouvernement Bayrou, lui aussi sous la menace d’une motion de censure qui pourrait intervenir durant le déplacement des deux hommes. Qui sont aussi conscients que la Polynésie, qui n’est touchée ni par les cyclones comme Mayotte, ni par les manifestations contre la vie chère comme les Antilles, ni par une crise politique comme la Nouvelle-Calédonie, ne figure cette année pas très haut dans les priorités du gouvernement central.

Mais il est conscient que c’est en Polynésie qu’il est attendu. D’abord sur l’exécution du budget. « Ce que je veux surtout c’est que les ministères dépensent les 60 milliards de crédits de paiement », s’exclame Warren Dexter. Il y a plusieurs facteurs pour expliquer cette accumulation, dit-il. D’abord les marchés infructueux, et puis les nombreux contentieux sur les travaux, « donc les chantiers sont bloqués. »

Un milliard supplémentaire pour la défiscalisation locale

L’une des bonnes nouvelles pour les investisseurs c’est l’augmentation de l’enveloppe consacrée à la défiscalisation locale, qui passe de 6,1 milliards en 2024 à 7,1 milliards en 2025. Elle reste fléchée vers les secteurs prioritaires du gouvernement – tourisme, secteur primaire, numérique… – mais s’il le pouvait, Warren Dexter rendrait éligible à ce mécanisme le logement intermédiaire, une partie du secteur de la construction sur laquelle le gouvernement ne ménage pas ses efforts : emprunts très longue durée pour le financement d’Arana, la filiale dédiée de l’OPH, et depuis peu la possibilité pour les promoteurs de récupérer la TVA – « ça, ça va bien les booster ».

Fiscalité 2025 : PPN, PGC, impôt sur les transactions, « taxe voyageur »

Côté fiscalité, le « grand chantier » de cette année pour Warren Dexter, « c’est la réforme des PPN-PGC : on supprime le principe du plafonnement des marges, les entreprises font comme elles veulent, sauf qu’on signe un accord avec elles pour avoir des marges raisonnables, et pour compenser la perte de pouvoir d’achat entre ce qui était PPN et ce qui sera à mare raisonnable, on met en place un système d’aide directe, par carte bancaire (la carte Faatupu, ndr). »

Pour l’instant, le gouvernement discute du dispositif avec la Socredo, reste à approcher les deux autres banques du territoire.

Warren Dexter doit aussi amorcer la réforme de l’impôt sur les transactions, annoncée au patronat pour la fin 2025. Enfin, la question de la taxe voyageurs est toujours d’actualité, pilotée par le président du Pays lui-même.