XTerra : les précisions de VSOP-XO sur sa nouvelle organisation

Suite à la parution de notre article sur le programme des courses organisées par l’association VSOP-XO, son président Jean-Michel Monot a tenu à apporter quelques précisions sur les changements récents au sein de l’organisation. Nous reproduisons l’essentiel du message qu’il nous a adressé.

« Amis sportifs, chers XTerrien(ne)s

Pour éviter les interprétations, je me permets de vous apporter un éclairage sur la situation de notre petit club et de nos organisations sportives. En effet, j’ai lu le 15 novembre dernier un article laissant entendre qu’il y aurait des turbulences au sein de notre association.

Il y a 3 ans, la bande de copains « MozTeam » a accepté de venir en aide et en soutien au club VSOP (les 3 anciens René, JP et moi même), suite au décès de notre ami Loic Lecottier et face au développement important de nos épreuves XTERRA. Ainsi, il y a 2 ans, après décision unanime, ce sont Thomas Mourier et Franck Vetier qui ont pris les reines du bureau de l’association. Soutenus pour notre conseil associatif, ils ont mené de main de maitre les organisations 2022 et 2023 au point d’atteindre des niveaux de participants jamais atteints.

Nous avions décidé depuis 2021 que le mandat de Thomas durerait 2 années. Et il a été décidé que ce serait Jean-Pierre Le Loch qui prendrait la présidence avec un nouveau bureau. La nouvelle situation professionnelle de ce dernier fait qu’il a dû décliner le poste. Avec le soutien de tous, j’ai accepté de reprendre cette responsabilité. Le bureau récemment élu est donc sur l’ouvrage pour tenter de maintenir et trouver des partenaires afin de vous offrir à nouveau des défis à la hauteur de vos attentes.

A ce jour, vu l’urgence, nous avons arrêté 3 de nos courses, à savoir le Xterra Trail du 24 au 26 mai, le Xterra Triathlon les 12 et 13 octobre (à valider avec XTerra Planet) et le « petit nouveau » soutenu par la FAPF : le Marathon de Moorea aux dates des 30 et 31 mars. Quant au SwimRun, superbement organisé par l’ancienne équipe, il avait été décidé de l’intervertir un an sur deux avec la Transtahitienne, car notre emploi du temps ne nous permettait pas d’avoir 5 épreuves par an à organiser. Logiquement, c’est donc la Transtahitienne qui devrait être reconduite en 2024 ; nous attendons le retour de notre partenaire habituel pour savoir si elle est maintenue ou non.

Organiser de telles épreuves, quand on est bénévole comme nous, est compliqué et peut parfois être stressant. Je suis certain que vous saurez faire la part des choses, remercier ces hommes et ses femmes qui donnent de leur temps pour créer ces défis qui vous font rêver.

Nous allons communiquer plus précisément sur chacune de ces courses, dès que nous aurons les réponses de nos sponsors. Soyez patients. Restons positifs et solidaires.

Merci de votre compréhension. »

Jean-Michel Monot, président de VSOP-XO