Yasmina Mollimard démissionne du CESC

La représentante de la Fédération des syndicats de l’enseignement privé, Yasmina Mollimard, a démissionné de son siège de conseillère au conseil économique, social et culturel (CESC).

La professeure des écoles, Yasmina Mollimard, a démissionné le 30 juin dernier de son siège de conseillère au CESC. Sa démission a été actée le 20 juillet et rendue publique vendredi au journal officiel. Elle siégeait au titre de représentante de la Fédération des syndicats de l’enseignement privé, au sein du collège des salariés et était membre des commissions « Education – Emploi », « Santé et Société » et « Aménagement du territoire et relations avec les États du Pacifique ».