Yvonnick Raffin propose la création d’un « Institut polynésien d’expertise stratégique » 

Le ministre des Finances et de l’Économie Yvonnick Raffin avait réuni, mardi, la fine fleur du patronat polynésien pour leur proposer de créer un réseau professionnel baptisé Institut polynésien d’expertise stratégique, et ainsi mutualiser la veille et la formation au pilotage des entreprises et à la gestion des risques. Le ministre défend « une culture de l’excellence ».

Audit, contrôle interne, contrôle de gestion, protection des données… des compétences indispensables à la conduite des entreprises, mais qui nécessitent des moyens financiers et humains parfois difficilement accessibles en Polynésie, « petit territoire aux nombreux handicaps structurels ». Pour Yvonnick Raffin, « sans exclure la compétition et la concurrence », la solution résiderait dans l’entraide, le partage d’outils et de bonnes pratiques, y compris avec les administrations, au nom d’une « culture de l’excellence ».

Exemple, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) : « Nous avons, chacun dans notre coin, essayé de trouver des solutions, en nommant un DPO (data protection officer, ndlr) sans savoir par où commencer et, bien souvent, en le laissant se débrouiller, seul dans un bureau », soulignait mardi Yvonnick Raffin dans l’amphithéâtre de la CCISM devant une trentaine de responsables d’entreprises polynésiennes à qui il proposait de « professionnaliser les acteurs de la performance » et de « jeter les bases de nouvelles coopérations qui demain nous rendrons collectivement plus forts ». « Ne rêvons pas, il faut se mettre à niveau, les autres ne vont pas nous attendre », a renchéri son directeur de cabinet.

« Des entreprises modernes gérées de manière moderne »

« J’aurais souhaité que l’initiative vienne directement des acteurs concernés », a regretté le ministre, mais « les pouvoirs publics sont de plus en plus en attentifs à la voix des professionnels », assure-t-il. Et c’est donc avec l’idée d’un « Institut polynésien d’expertise stratégique », dont ses services ont déjà imaginé la forme – une association loi de 1901 – et même les statuts, qu’il s’adressait hier aux patrons. Le futur institut pourrait ainsi rejoindre des associations nationales et bénéficier de leur expérience, et constituer un interlocuteur de choix pour les pouvoirs publics. L’accompagnement du Pays dans ce projet prendrait la forme de mise à disposition de lieux et de moyens humains.

Florence Darnon, directrice des risques, conformité et contrôle permanent de l’OPT, y voit l’occasion de « redorer le blason du contrôle interne » et de « raccrocher les entreprises qui n’en sont pas dotées » ou qui nomment à ces postes des gens dont les compétences ne sont pas forcément actualisées. Certaines prennent des initiatives de formation, dit-elle, mais « elles étaient très ponctuelles et très disparates. Là, ça va certainement donner des idées et puis un cadre. »

Pour le président du Medef, Frédéric Dock, « le vrai sujet c’est qu’on puisse avoir des entreprises modernes qui soient gérées de manière moderne. » Cette création est pour lui une bonne idée, particulièrement dans sa dimension d’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics.